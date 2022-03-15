Качиньский, премьеры Польши, Чехии и Словении приехали в Киев – фото

В Киев приехали вице-премьер Польши Ярослав Качиньский, премьер-министры Польши Матеуш Моравецкий, Чехии – Петер Фиала и Словении – Янез Янша. Об этом сообщил в Facebook Моравецкий.

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По его словам, войну в Украине развязал жестокий тиран, который нападает на беззащитных мирных жителей, бомбит города и больницы.

"Мир потерял чувство безопасности, а невинные люди гибнут и теряют все свое имущество. Мы должны как можно скорее остановить трагедию, происходящую на Востоке. Именно поэтому вместе с Ярославом Качиньским, Петером Фиалой и Янезом Яншей мы находимся в Киеве", – написал он.

Все члены этой делегации встретятся в Киеве с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Марк Сировой

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