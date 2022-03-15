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Премьер-министры Польши, Чехии и Словении сегодня встретятся в Киеве с Зеленским

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2022, 10:40
Премьер-министры Польши, Чехии и Словении сегодня встретятся в Киеве с Зеленским - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Сегодня в Киев прибудут делегации из Польши, Чехии и Словении для встречи с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем, сообщается на сайте польского правительства.

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В частности, прибудут премьер-министр Матеуш Моравецкий и вице-премьер, председатель Комитета национальной безопасности и обороны Ярослав Качиньский вместе с премьер-министром Чехии Петром Фиалой и премьер-министром Словении Янезом Янша.

Цель визита – подтвердить поддержку всего Европейского Союза суверенитета и независимости Украины, а также представить широкий пакет поддержки Украине и украинцам.

Матеуш Моравецкий, комментируя сегодняшнюю встречу на своей странице в Facebook, вспомнил цитату польского президента Леха Качиньского, сказанную 14 лет назад во время вторжения России в Грузию: "Сегодня Грузия, завтра Украина, послезавтра Прибалтика, а потом, может быть, придет время для моей страны, для Польши".

"Его визит тогда изменил восприятие этой войны, а великий поступок мужества придал духа грузинам, о чем до сих пор вспоминают во всем мире. Мы едем туда по соглашению с Европейским Союзом, и президентом Совета Евросоюза Шарлем Мишелем, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и ООН," – написал Моравецкий.

Валерия Давыдова
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Украина польша чехия словения Зеленский
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