Чехия передала Украине военную технику на 140 млн евро и готовит новые поставки

Правительство Чехии по состоянию на конец мая передало Украине военную технику на сумму более 3,5 млрд крон (около 140 млн евро) и готовит новые поставки. "Важно, чтобы помощь была непрерывной", — заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова, пишет местное издание Novinky.cz.

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Она сообщила, что готовит новый запрос в адрес чешского правительства о дополнительной помощи на сумму 600-700 млн крон (24-28 млн евро).

Чернохова также подтвердила, что поставки со стороны Чехии включают тяжелую технику, такую как танки и вертолеты.

Министерство обороны Чехии также сотрудничает с посольством Украины в Праге по закупке вооружений и военной техники на деньги, которые обычные жители страны передают на помощь Украине. В настоящее время эта сумма составляет около 1,2 млрд крон.

19 апреля сообщалось, что Чехия будет ремонтировать украинские танки и бронетранспортеры, поврежденные во время боевых действий.

23 мая министр обороны США Ллойд Остин после завершения второго заседания контактной группы по Украине сказал, что Чехия предоставила Украине "боевые вертолеты, танки и ракетные системы".

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Андрей Водяный

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