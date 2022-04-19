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Чехия будет ремонтировать украинские танки и бронетранспортеры

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2022, 22:41
Чехия будет ремонтировать украинские танки и бронетранспортеры - Фото
Яна Чернохова с чешскими военными (Фото - Facebook)

Чехия будет ремонтировать украинские танки и бронетранспортеры, поврежденные в ходе боевых действий. Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова, сообщает BBC.

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По ее словам, сначала ремонтировать будут украинские танки Т-64, но за ними последует и другая техника, в том числе боевые машины пехоты.

Чернохова сообщила, что Чехия была первой страной, к которой Украина обратилась с просьбой об обслуживании и ремонте боевых машин.

Чехия стала первой зарубежной страной, которая поставила Украине танки – советские Т-72, а также боевые машины пехоты БМП-1. Есть также сообщения о поставках самоходной артиллерии и реактивных систем залпового огня, пишет агентство.

В Минобороны Чехии отказываются уточнять объем и тип поставок, подтверждая лишь то, что страна отправляет как легкое, так и тяжелое вооружение, и будет продолжать это делать, несмотря на возражения России.

Читайте также: Чехия назвала "ерундой" требование РФ согласовывать с Кремлем передачу оружия Украине

Вадим Ребрина
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