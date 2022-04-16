Чехия назвала "ерундой" требование РФ согласовывать с Кремлем передачу оружия Украине

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский назвал ерундой ноту протеста России с требованием прекратить поставки вооружения советского производства третьим странам без согласия Кремля. Об этом пишут Ceske Noviny.

"В МИД поступила нота о том, что мы якобы не имеем права поставлять оружие советского производства в третьи страны без разрешения России. Это ерунда, нет такого пункта, запрещающего его реэкспорт", – сказал министр. Он добавил, что Чехия не будет официально реагировать на ноту России.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

По словам министра обороны Яны Черноховой, заявление России является очередной наглой попыткой отговорить страны Запада от помощи Украине.

"Россия пытается отбить желание у западных стран помогать Украине путем угроз, шантажа и распространением дезинформации", – прокомментировала министр обороны.

На этой неделе Россия официально предупредила США и другие западные страны, что их поставки оружия в Украину разжигают конфликт и могут иметь "непредсказуемые последствия".

Москва направила сообщения о неприемлемости поставок оружия Украине всем странам НАТО, включая Чехию.

"В начале марта посол России сообщил замминистру иностранных дел Чехии, что РФ может атаковать западные конвои с оружием в Украине. Мы однозначно интерпретируем это как угрозу со стороны России. Русские передали аналогичные сообщения другим нашим союзникам из ЕС и НАТО", – сказал министр Липавский.

Чешская сторона поставляет Украине оружие и другую военную технику.

На 6 апреля общая стоимость вооружения, поставленного Украине, составила 1,1 млрд крон ($48 млн).

26 апреля правительство Чехии одобрило отправку оружия и боеприпасов на $8,57 млн в Украину для борьбы с российским вторжением.

14 марта Чехия согласилась предоставить Украине дополнительную военную помощь на $31,5 млн.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.