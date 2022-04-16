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Чехия назвала "ерундой" требование РФ согласовывать с Кремлем передачу оружия Украине

Цей матеріал також доступний українською
16.04.2022, 21:24
Чехия назвала
Глава МИД Чехии Ян Липавский (фото: ЕРА)

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский назвал ерундой ноту протеста России с требованием прекратить поставки вооружения советского производства третьим странам без согласия Кремля. Об этом пишут Ceske Noviny.      

"В МИД поступила нота о том, что мы якобы не имеем права поставлять оружие советского производства в третьи страны без разрешения России. Это ерунда, нет такого пункта, запрещающего его реэкспорт", – сказал министр. Он добавил, что Чехия не будет официально реагировать на ноту России.

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По словам министра обороны Яны Черноховой, заявление России является очередной наглой попыткой отговорить страны Запада от помощи Украине. 

"Россия пытается отбить желание у западных стран помогать Украине путем угроз, шантажа и распространением дезинформации", – прокомментировала министр обороны. 

На этой неделе Россия официально предупредила США и другие западные страны, что их поставки оружия в Украину разжигают конфликт и могут иметь "непредсказуемые последствия".  

Москва направила сообщения о неприемлемости поставок оружия Украине всем странам НАТО, включая Чехию.  

"В начале марта посол России сообщил замминистру иностранных дел Чехии, что РФ может атаковать западные конвои с оружием в Украине. Мы однозначно интерпретируем это как угрозу со стороны России. Русские передали аналогичные сообщения другим нашим союзникам из ЕС и НАТО", – сказал министр Липавский.  

Чешская сторона поставляет Украине оружие и другую военную технику.  

На 6 апреля общая стоимость вооружения, поставленного Украине, составила 1,1 млрд крон ($48 млн).  

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Роман Брыль
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