Чехия предоставит Украине дополнительную военную помощь на $31,5 млн

Чехия предоставит Украине дополнительную военную помощь на сумму около $31,5 млн, заявил CNN официальный представитель правительства Вацлав Смолка.

Он не уточнил, что именно включает в себя пакет, но отметил, что время доставки зависит от того, когда его правительство сможет получить "необходимый материал".

Напомним, ранее Чехия уже обязалась предоставить военную помощь на сумму более $8,5 млн. Этот пакет включал в себя автоматы, пистолеты-пулеметы, снайперские винтовки, пистолеты и соответствующие боеприпасы к ним.

Кроме того, Чехия разрешила своим добровольцам воевать за Украину.

Валерия Давыдова

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