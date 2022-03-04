Чехия разрешила добровольцам воевать за Украину, дает ВСУ военную технику

Граждан Чехии, которые поедут воевать против России в Украине в качестве добровольцев, не будут преследовать на родине. Об этом вчера вечером заявил чешский премьер-министр Петр Фиала.

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"На встрече с господином президентом (Милошем Земаном. – Ред.) мы договорились, что людям, которые хотят поехать в Украину и будут воевать на стороне Украины, мы можем гарантировать отсутствие наказания", – сообщил он.

Чехам запрещено служить в иностранной армии, и в этом плане ничего не меняется, однако нынешняя ситуация с вторжением России в Украину стоит особняком. Президент Владимир Зеленский призвал иностранцев с боевым опытом поддержать Украину и воевать за нее в составе Иностранного добровольческого легиона. Туда хотят записаться уже около 400 добровольцев из Чехии.

Кроме того, сегодня правительство Чехии одобрило передачу Украине военной техники на сумму 17 млн крон (около 22 млн грн).

Также одобрена возможность безвозмездной передачи запасов из государственного материального резерва в качестве гуманитарной помощи.

Евгений Пилипенко

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