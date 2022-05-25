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Чехия передала Украине ударные вертолеты Ми-24 – WSJ

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2022, 05:49
Чехия передала Украине ударные вертолеты Ми-24 – WSJ - Фото
Ми-24 (Фото: EPA)

Чехия передала Украине боевые вертолеты Ми-24. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Как отмечается, боевые вертолеты Ми-24 советской разработки были переброшены в Украину из Чехии в последние недели в рамках более широких усилий по помощи украинским Вооруженным Силам защищать воздушное пространство страны.

Чешские официальные лица заявили, что могут предоставить Украине больше ударных вертолетов, если другие союзники, такие как США, согласятся помочь им заменить те, которые они пожертвовали.

  • 19 апреля сообщалось, что Чехия будет ремонтировать украинские танки и бронетранспортеры, поврежденные в ходе боевых действий. 
  • 23 мая министр обороны США Ллойд Остин после завершения второго заседания Контактной группы по Украине сказал, что Чехия предоставила Украине "боевые вертолеты, танки и ракетные системы".

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Наталия Медведева
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