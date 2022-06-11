Литва: Россия нарушила слишком много табу, ее надо признать долгосрочной угрозой для НАТО
Россия нарушила слишком много табу, поэтому НАТО должен рассматривать эту страну как долгосрочную угрозу. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа на встрече Бухарестской девятки, передает LRT.
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"Нам не следует думать, что, может быть, война закончится, тогда мы сможем снова заняться чем-то другим, поговорить по-дружески, – сказал президент Литвы. – Я думаю, что Россия нарушила столько табу и пересекла столько красных линий, что действительно следует и было бы очень правильно рассматривать ее как долгосрочную угрозу демократическому миру, и я думаю, что нашел много единомышленников сегодня на нашем B9".
Обращаясь к лидерам девяти стран в Бухаресте, Науседа подчеркнул, что мир переживает переломный момент в современной истории, и что Россия подрывает основы свободы и стабильности, игнорируя международные нормы и обязательства.
По словам литовского президента, страны Восточной Европы до сих пор помнят зверства, которые сегодня переживают украинцы. Они знают, что такое массовые расстрелы мирных жителей. По словам Науседы, моральный долг этих стран – призвать НАТО к конкретным и целенаправленным действиям.
Литовский лидер также отметил, что Альянс должен перейти от стратегии сдерживания к стратегии фронтальной обороны. Он также призвал к дальнейшей и усиленной поддержке Украины, а также к предоставлению ей статуса кандидата в члены ЕС.
По словам президента Литвы, Украина каждый день доказывает, что является стойким защитником западных ценностей, поэтому ее место в Европе.
Встреча в Бухаресте проходит в рамках подготовки к саммиту НАТО, намеченному на конец июня в Мадриде.
Бухарестская девятка – платформа политического сотрудничества для укрепления евроатлантической безопасности между Литвой, Болгарией, Чехией, Эстонией, Латвией, Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией.
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