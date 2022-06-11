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Литва: Россия нарушила слишком много табу, ее надо признать долгосрочной угрозой для НАТО

Цей матеріал також доступний українською
11.06.2022, 00:34
Литва: Россия нарушила слишком много табу, ее надо признать долгосрочной угрозой для НАТО - Фото
Гитанас Науседа (Фото: EPA-EFE/DUMITRU DORU)

Россия нарушила слишком много табу, поэтому НАТО должен рассматривать эту страну как долгосрочную угрозу. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа на встрече Бухарестской девятки, передает LRT.

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"Нам не следует думать, что, может быть, война закончится, тогда мы сможем снова заняться чем-то другим, поговорить по-дружески, – сказал президент Литвы. – Я думаю, что Россия нарушила столько табу и пересекла столько красных линий, что действительно следует и было бы очень правильно рассматривать ее как долгосрочную угрозу демократическому миру, и я думаю, что нашел много единомышленников сегодня на нашем B9".

Обращаясь к лидерам девяти стран в Бухаресте, Науседа подчеркнул, что мир переживает переломный момент в современной истории, и что Россия подрывает основы свободы и стабильности, игнорируя международные нормы и обязательства.

По словам литовского президента, страны Восточной Европы до сих пор помнят зверства, которые сегодня переживают украинцы. Они знают, что такое массовые расстрелы мирных жителей. По словам Науседы, моральный долг этих стран – призвать НАТО к конкретным и целенаправленным действиям.

Литовский лидер также отметил, что Альянс должен перейти от стратегии сдерживания к стратегии фронтальной обороны. Он также призвал к дальнейшей и усиленной поддержке Украины, а также к предоставлению ей статуса кандидата в члены ЕС.

По словам президента Литвы, Украина каждый день доказывает, что является стойким защитником западных ценностей, поэтому ее место в Европе.

Встреча в Бухаресте проходит в рамках подготовки к саммиту НАТО, намеченному на конец июня в Мадриде.

Бухарестская девятка – платформа политического сотрудничества для укрепления евроатлантической безопасности между Литвой, Болгарией, Чехией, Эстонией, Латвией, Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией.

Читайте также: Италия и Польша – за статус кандидата в ЕС для Украины. С Францией, Германией – переговоры

Наталия Медведева
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Гитанас Науседа литва нато военная помощь
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