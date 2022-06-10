Италия и Польша – за статус кандидата в ЕС для Украины. С Францией, Германией – переговоры

Польша и Италия поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в члены в Европейский Союз. Об этом заявил в Twitter глава канцелярии президента Польши Якуб Кумох по результатам встречи польского президента Анджея Дуды с итальянским коллегой Серджо Маттареллой.

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"Отличный разговор президентов Польши и Италии. Мы сторонники статуса кандидата в ЕС для Украины и будем совместно противодействовать глобальному продовольственному кризису, вызванному российской агрессией, обе страны солидарны друг с другом", – написал он.

Дуда добавил, что переговоры о признании Украины кандидатом в ЕС также идут с Францией и Германией, передает Польское радио. По его словам, президент Владимир Зеленский также просил его обсудить этот вопрос с властями Дании.

Комментируя разговор с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой, Дуда сказал: "Мы абсолютно согласились в одном, а именно – нельзя позволить, чтобы Россия победила Украину. Украина должна получать гуманитарную и военную помощь, и необходимо сделать все, чтобы Украина защитилась".

Накануне саммита ЕС Дуда поехал в турне по Европе, чтобы убедить лидеров Евросоюза дать Украине статус кандидата.

Украинские власти неоднократно заявляли, что не воспримут никаких альтернатив статусу кандидата в ЕС.

9 июня Bloomberg сообщил, что против предоставления кандидатства Украине выступают Дания и Нидерланды.

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Марк Сировой

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