UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Альтернативы нет". Зеленский ответил на предложение заменить ЕС для Украины чем-то другим

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2022, 18:16
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не рассматривает никакой альтернативы по членству в ЕС, а действия стран, которые ищут ее, назвал "политическим оправданием". Об этом он заявил на встрече с журналистами в понедельник.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Альтернативы нашему членству в ЕС нет. И нам ее не предлагал никто, а если бы предложили, мы не согласились бы", – сказал Зеленский.

Зеленский также добавил, что есть некоторые страны в Европе, которые не хотят ближайшего членства Украины в Евросоюзе и они продвигают свою альтернативу по кандидатству в члены ЕС.

Президент отметил, что он не понимает неготовность таких стран предоставить Украине членство в ЕС и назвал их действия "политическим оправданием". 

Зеленский также объяснил, что договоренности с Великобританией об оборонном союзе не имеют отношения к ЕС и это мероприятия, которые проводятся в целях предоставлению Украине гарантий безопасности.

Читайте также: Кулеба ответил Макрону: Если не получим статус кандидата в ЕС – нас пытаются обмануть

Наталия Фреик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
евросоюз евроинтеграция членство в ес Владимир Зеленский﻿
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 