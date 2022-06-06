"Альтернативы нет". Зеленский ответил на предложение заменить ЕС для Украины чем-то другим

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не рассматривает никакой альтернативы по членству в ЕС, а действия стран, которые ищут ее, назвал "политическим оправданием". Об этом он заявил на встрече с журналистами в понедельник.

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"Альтернативы нашему членству в ЕС нет. И нам ее не предлагал никто, а если бы предложили, мы не согласились бы", – сказал Зеленский.

Зеленский также добавил, что есть некоторые страны в Европе, которые не хотят ближайшего членства Украины в Евросоюзе и они продвигают свою альтернативу по кандидатству в члены ЕС.

Президент отметил, что он не понимает неготовность таких стран предоставить Украине членство в ЕС и назвал их действия "политическим оправданием".

Зеленский также объяснил, что договоренности с Великобританией об оборонном союзе не имеют отношения к ЕС и это мероприятия, которые проводятся в целях предоставлению Украине гарантий безопасности.

В начале полномасштабной войны с РФ в феврале 2022 года Украина подала заявку на вступление в ЕС.

8 апреля Украине передали опросник на кандидатство в ЕС.

5 мая президент Зеленский призвал ЕС предоставить Украине статус кандидата на вступление "прямо сейчас".

На Банковой считают, что Украина вступит в ЕС в ближайшие годы.

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Наталия Фреик

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