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В Офисе президента считают, что Украина вступит в ЕС в ближайшие годы

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11.04.2022, 11:24
В Офисе президента считают, что Украина вступит в ЕС в ближайшие годы - Фото
Владимир Зеленский вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, фото - ЕРА

В Офисе президента считают, что Украина вступит в ЕС в ближайшие годы. Об этом сообщил в интервью "Европейской правде" заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

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Он заверил, что ни одна из стран ЕС не выступает против присоединения Украины. По его словам, вступление в ЕС не растянется на десятилетия и пятилетки, все произойдет быстрее. Хотя Украине предстоит пройти все этапы переговоров и провести необходимые реформы.

"Если бы страны ЕС были против ускоренной процедуры вступления Украины, президент Еврокомиссии к нам бы не приехала и не передала бы опросник", – подчеркнул Жовква.

Отдельно Жовква отметил, что пока нет сигналов из Будапешта, свидетельствующих о намерениях Венгрии блокировать вступление Украины в ЕС.

Также он обратил внимание, что объем опросника, который должен быть заполнен Украиной в рамках процедуры рассмотрения заявки, уменьшился, поскольку, как отмечает сама Еврокомиссия, 70% информации об Украине у нее уже есть.

Валерия Давыдова
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Украина ЕС
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