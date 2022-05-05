Зеленский призвал ЕС предоставить Украине статус кандидата на вступление "прямо сейчас"

Президент Владимир Зеленский во время выступления на конференции доноров, которую в четверг организовали в Варшаве, призвал Европейский Союз немедленно предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

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"Украине нужно быстро двигаться в Европейский Союз, приобретая статус кандидата, который нужно предоставить прямо сейчас, в условиях войны и по специальной сокращенной процедуре", – заявил Зеленский.

"Членство Украины в Евросоюзе должно быть абсолютной реальностью, не просто обещаниями или перспективой, а практическими шагами. Я знаю, что мы готовы к этим шагам. И вы знаете об этом тоже", – сказал президент Украины.

В своем выступлении Зеленский заявил, что Украина нуждается в новом "плане Маршалла" для восстановления после войны.

"Восстановление Украины должно стать таким же историческим примером из нашего времени, как и восстановление европейских стран после Второй мировой", – сказал Зеленский.

Он также предложил странам Запада взять патронат над областями и городами Украины, пострадавшими от боевых действий.

В начале полномасштабной войны с РФ Украина подала заявку на вступление в ЕС.

24 апреля глава МИД Австрии Александр Шалленберг высказался против полноправного членства Украины в ЕС.

Глава Европарламента Роберта Метсола во время визита в Киев пообещала, что Украина будет признана кандидатом в члены ЕС и получит помощь на восстановление.

Андрей Водяный

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