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Глава Европарламента в Киеве: Признаем Украину кандидатом в члены ЕС, поможем ее отстроить

Цей матеріал також доступний українською
01.04.2022, 22:27
Глава Европарламента в Киеве: Признаем Украину кандидатом в члены ЕС, поможем ее отстроить - Фото
Роберта Метсола (фото - ЕРА)

Европейский Союз быстро признает Украину кандидатом в члены ЕС. Об это заявила глава Европарламента Роберто Метсола на брифинге в Киеве с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

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Во-первых, мы признаем посягательство России на Украину, на ее свободу, на ее территорию как посягательство на целую Европу, на тот порядок, который мы имеем в мире. Второе – Украину признаем кандидатом на вступление в ЕС официально и быстро, и это я обещаю вам от Европейского парламента. Третье  – мы приложим все усилия, чтобы отстроить после войны украинские города и села, потерпевшие сокрушительные удары со стороны агрессора", – сказала она.

 

 

 

Metsola

Марк Сировой
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Роберта Метсола ЕС европарламент членство киев
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