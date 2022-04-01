Глава Европарламента в Киеве: Признаем Украину кандидатом в члены ЕС, поможем ее отстроить

Европейский Союз быстро признает Украину кандидатом в члены ЕС. Об это заявила глава Европарламента Роберто Метсола на брифинге в Киеве с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

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Во-первых, мы признаем посягательство России на Украину, на ее свободу, на ее территорию как посягательство на целую Европу, на тот порядок, который мы имеем в мире. Второе – Украину признаем кандидатом на вступление в ЕС официально и быстро, и это я обещаю вам от Европейского парламента. Третье – мы приложим все усилия, чтобы отстроить после войны украинские города и села, потерпевшие сокрушительные удары со стороны агрессора", – сказала она.

Metsola

Марк Сировой

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