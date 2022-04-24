Глава МИД Австрии высказался против полноправного членства Украины в ЕС
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг против полноправного членства Украины в Европейском Союзе, но выступает за углубление связей Киева и Брюсселя. Об этом пишет Der Standard.
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Отмечается, что Шалленберг выступил за иной путь для Украины, чем полноправное членство в ЕС.
По его мнению, должны быть иные модели сближения Украины и Евросоюза, чем полноправное членство, присоединение к Европейскому экономическому сознанию или действующее соглашение об ассоциации.
Он призвал к "большей гибкости" в этом вопросе, однако назвал бесспорной необходимость дальнейшего углубления связей с Украиной.
"Мы экспортируем наш западный образ жизни", – сказал Шалленберг.
- В начале полномасштабной войны с РФ Украина подала заявку на вступление в ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ее рассмотрят летом.
- 9 апреля фон дер Ляйен передала в Киеве президенту Владимиру Зеленскому опросник для формального начала процедуры вступления. 18 апреля Зеленский передал послу ЕС Матти Маасикасу заполненную первую часть опросника.
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