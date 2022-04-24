Глава МИД Австрии высказался против полноправного членства Украины в ЕС

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг против полноправного членства Украины в Европейском Союзе, но выступает за углубление связей Киева и Брюсселя. Об этом пишет Der Standard.

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Отмечается, что Шалленберг выступил за иной путь для Украины, чем полноправное членство в ЕС.

По его мнению, должны быть иные модели сближения Украины и Евросоюза, чем полноправное членство, присоединение к Европейскому экономическому сознанию или действующее соглашение об ассоциации.

Он призвал к "большей гибкости" в этом вопросе, однако назвал бесспорной необходимость дальнейшего углубления связей с Украиной.

"Мы экспортируем наш западный образ жизни", – сказал Шалленберг.

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Марк Сировой

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