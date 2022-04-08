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Заявку Украины на вступление в Евросоюз рассмотрят летом – Урсула фон дер Ляйен

Цей матеріал також доступний українською
08.04.2022, 19:33
Заявку Украины на вступление в Евросоюз рассмотрят летом – Урсула фон дер Ляйен - Фото
Урсула фон дер Ляйен (фото - Olivier Hoslet, EPA)

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая находится с визитом в Украине, заявила, что заявка Украины о вступлении в Евросоюз будет представлена в Европейский Совет этим летом. Об этом сообщает DW.

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По словам фон дер Ляйен, ее визит призван поддержать президента Владимира Зеленского в его стремлении к членству Украины в ЕС.

"Наша цель — представить заявку Украины в [Европейский] Совет этим летом", — сказала она журналистам по пути в Украину.

Редактор Radio Free Europe/Radio Liberty Рикард Йозвяк написал в Twitter, что Украина получила от Фон дер Ляйен опросник о членстве в ЕС.

"Урсула фон дер Ляйен сегодня в Киеве передала властям Украины опросник о членстве в ЕС", – написал журналист.

Этот документ необходим для определения готовности государства начать переговоры о вступлении в сообщество.

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Вадим Ребрина
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ЕС урсула фон дер ляйен
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