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Еще один шаг на пути к ЕС. Зеленский передал первую часть анкеты-опросника

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2022, 18:10
Еще один шаг на пути к ЕС. Зеленский передал первую часть анкеты-опросника - Фото
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Президент Владимир Зеленский передал главе представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения статуса кандидата на членство в ЕС. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства. 

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Зеленский поблагодарил представителей ЕС за встречу. И заявил, что сегодня еще один шаг на пути ко вступлению в Евросоюз. Как знак стремления и борьбы украинского народа к этому. 

"Мы понимаем, что это формальный шаг, так как наши люди ментально уже давно в Европе", – завил президент. 

И добавил, что верит в то, что Украина получит поддержку и возможность стать кандидатом для вступления в ЕС. Тогда начнется финальный этап процедуры.

"Очень верим, что эта процедура состоится в ближайшие недели и она будет позитивна для истории нашего народа, учитывая цену, которую он заплатил на пути к независимости и демократии", – подчеркнул Зеленский.

Анна Чуданова
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