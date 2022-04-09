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Глава Еврокомиссии передала Зеленскому специальную анкету. Это шаг к вступлению в ЕС

Цей матеріал також доступний українською
09.04.2022, 00:24
Глава Еврокомиссии передала Зеленскому специальную анкету. Это шаг к вступлению в ЕС - Фото
Фото: EPA

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу передала президенту Украины специальную анкету-опросник для получения Украиной статуса кандидата на членство в Европейском союзе. Об этом она сообщила на брифинге по итогам визита в Украину.

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"Украине место в европейской семье. Мы слышали это очень важное заявление от всего вашего народа. И мы даем положительный ответ на ваш запрос. Ваш путь в Европейский Союз начинается. Уже уверена – это близкая тропа", – сказала она.

Владимир Зеленский в своем ежедневном обращении вечером 8 апреля отметил важность этого шага.

"Сегодня мы получили от Еврокомиссии вопросник. Наконец. Вопросник, ответы на который будут основой для подготовки вывода Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о членстве в ЕС. Ответы наше правительство подготовит качественно и очень быстро. Я думаю, в течение недели", – сказал Зеленский .

После этого Еврокомиссия должна будет подготовить свое заключение, за которым последуют решения государств-членов и переговоры о вступлении.

"Я убежден в нашем успехе на этом пути", – сказал Зеленский.

Андрей Водяный
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