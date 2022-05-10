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Кулеба ответил Макрону: Если не получим статус кандидата в ЕС – нас пытаются обмануть

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2022, 10:14
Кулеба ответил Макрону: Если не получим статус кандидата в ЕС – нас пытаются обмануть - Фото
Дмитро Кулеба (фото — AP Photo, Alex Brandon)

Украине не нужны никакие "заменители ЕС": если Европа не даст ей статус кандидата в члены Евросоюза, это будет обманом. Так министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил на просьбу Financial Times прокомментировать вчерашнюю идею французского президента об альтернативе для Украины.

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Эмманюэль Макрон говорил 9 мая о некоем "европейском политическом сообщество", куда смогли бы войти страны, не состоящие в ЕС или, как Британия, вышедшие из союза. Его поддержал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Макрон также спрогнозировал, что на вступление Украины в ЕС может уйти "несколько лет, но на самом деле несколько десятилетий".

Глава МИД сказал на это: "Три месяца назад у этой страны [Украины] не было даже перспективы членства. Сейчас же они обсуждают, сколько времени это займет".

Самым важным на данный момент является получение в июне статуса кандидата в члены ЕС, отметил Кулеба.

"После этого мы сядем с вами и решим остальные вопросы. Как. Когда. И так далее", – добавил он.

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Министр настаивает, что никакие альтернативы ЕС не могут заменить Украине членство в союзе.

"Если мы не получим статус кандидата, это означает только одно: что Европа пытается нас обмануть. И мы не собираемся это проглатывать. Украина – единственное место в Европе, где люди умирают за ценности, на которых основан ЕС. И я считаю, что это следует уважать", – подчеркнул Кулеба.

Евгений Пилипенко
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