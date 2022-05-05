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66% европейцев поддерживают вступление Украины в ЕС. Больше всего – в Португалии

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2022, 17:40
66% европейцев поддерживают вступление Украины в ЕС. Больше всего – в Португалии - Фото
Фото: depositphotos.com

66% европейцев согласны с тем, что Украина должна присоединиться к Европейскому союзу, "когда будет готова". Об этом свидетельствует опрос Flash Eurobarometer, проведенный в апреле во всех странах ЕС.

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Самая большая поддержка – в Португалии, где вступление Украины в ЕС поддержали 87% респондентов. Далее следуют Эстония (83%), Литва (82%), Польша (81%) и Ирландия (79%).

Самыми скептическими к вступлению Украины оказались венгры, где эту идею поддерживают только 48% респондентов (против – 37%). В то же время в Венгрии самая высокая доля населения, не определившегося по этому вопросу – 16% (столько же во Франции и Бельгии).

66% европейцев поддерживают вступление Украины в ЕС. Больше всего – в Португалии

Опрос показал, что 89% европейцев испытывают сочувствие к украинцам, 88% одобряют идею пригласить в ЕС людей, которые спасаются от войны, а 80% одобряют предоставленную Украине финансовую поддержку.

Поддержка санкций, введенных против России после военного нападения на Украину, также очень высокая. Подавляющее большинство европейцев (80%) одобряют экономические санкции против России. 79% европейцев одобряют санкции против российских олигархов, чтобы заставить российскую политическую элиту, ответственную за вторжение, понести очевидные экономические и политические потери.

78% европейцев считают, что власти России виновны в ситуации, которая сложилась в Украине. Однако есть страны, население которых с этим не согласны. На Кипре таких 51%, а в Болгарии – 46%.

В опросе приняли участие 26 066 человек – не менее 1000 в каждой (кроме самых маленьких, там выборка составляла 500 человек). Исследование провела компания Ipsos по заказу Еврокомиссии.

Андрей Водяный
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евросоюз опрос вступ Украины в ЕС
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