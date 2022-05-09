UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Постараемся ответить на запрос Украины о кандидатстве в ЕС в начале лета – фон дер Ляйен

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2022, 14:24
Постараемся ответить на запрос Украины о кандидатстве в ЕС в начале лета – фон дер Ляйен - Фото
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский провел по видеосвязи переговоры с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен о прогрессе евроинтеграции Украины. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он продемонстрировал еврочиновнице вторую часть заполненной анкеты-опросника для получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС.

Постараемся ответить на запрос Украины о кандидатстве в ЕС в начале лета – фон дер Ляйен

"Спасибо за четкие сигналы поддержки на этом важном для нас пути", – обратился он к фон дер Ляйен.

У себя в Twitter фон дер Ляйен написала, что "с нетерпением" ждет ответов Укарина на анкету о членстве в ЕС.

"Еврокомиссия постарается представить свое мнение в июне", – резюмировала она.

Читайте также: 66% европейцев поддерживают вступление Украины в ЕС. Больше всего – в Португалии

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
евросоюз урсула фон дер ляйен еврокомиссия евроинтеграция опросник
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 