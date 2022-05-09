Постараемся ответить на запрос Украины о кандидатстве в ЕС в начале лета – фон дер Ляйен
Президент Владимир Зеленский провел по видеосвязи переговоры с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен о прогрессе евроинтеграции Украины. Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Он продемонстрировал еврочиновнице вторую часть заполненной анкеты-опросника для получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС.
"Спасибо за четкие сигналы поддержки на этом важном для нас пути", – обратился он к фон дер Ляйен.
У себя в Twitter фон дер Ляйен написала, что "с нетерпением" ждет ответов Укарина на анкету о членстве в ЕС.
"Еврокомиссия постарается представить свое мнение в июне", – резюмировала она.
- В начале полномасштабной войны с РФ Украина подала заявку на вступление в ЕС.
- 8 апреля глава ЕК передала Зеленскому опросник. 17 апреля Украина заполнила его первую часть.
- 24 апреля глава МИД Шалленберг высказался против полноправного членства Украины в ЕС.
- 5 мая Зеленский призвал ЕС предоставить Украине статус кандидата на вступление "прямо сейчас".
- В тот же день глава Евросовета Мишель сказал, что "поговорю со всеми и оценю, когда мы рассмотрим заявку Украины о ЕС".
- На Банковой считают, что Украина вступит в ЕС в ближайшие годы.
Читайте также: 66% европейцев поддерживают вступление Украины в ЕС. Больше всего – в Португалии
Комментарии