Постараемся ответить на запрос Украины о кандидатстве в ЕС в начале лета – фон дер Ляйен

Президент Владимир Зеленский провел по видеосвязи переговоры с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен о прогрессе евроинтеграции Украины. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

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Он продемонстрировал еврочиновнице вторую часть заполненной анкеты-опросника для получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС.

"Спасибо за четкие сигналы поддержки на этом важном для нас пути", – обратился он к фон дер Ляйен.

У себя в Twitter фон дер Ляйен написала, что "с нетерпением" ждет ответов Укарина на анкету о членстве в ЕС.

"Еврокомиссия постарается представить свое мнение в июне", – резюмировала она.

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Евгений Пилипенко

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