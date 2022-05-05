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Глава Евросовета: Поговорю со всеми и оценю, когда мы рассмотрим заявку Украины о ЕС

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2022, 09:06
Глава Евросовета: Поговорю со всеми и оценю, когда мы рассмотрим заявку Украины о ЕС - Фото
Шарль Мишель (фото - ЕРА)

Когда заявка Украины на получение статуса кандидата в члены ЕС появится в повестке дня Евросовета – уже в начале лета или позже, пока неясно. Об этом заявил президент Евросовета Шарль Мишель в интервью Интерфакс-Украина.

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Сначала Евросовет в июне должен получить выводы Еврокомисии о заявке Украины, напомнил он. И уже после этого, говорит Мишель, "я буду обязан оценить, когда мы будем готовы включить эту тему в повестку дня Евросовета".

"Я проконсультируюсь со всеми действующими лицами, чтобы оценить, когда наступит лучший момент, и мы будем готовы провести эти дебаты на уровне Совета Европы... Будет ли это в июне или позже, я не могу сказать сегодня", – отметил топ-чиновник ЕС.

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Президент Евросовета рассказал, что уже через несколько дней после получения заявки Украины "мы быстро приняли решение, поручив Еврокомиссии предоставить свои выводы". Он уточнил, что обычно это занимает 8-9 месяцев, но в этот раз решение было принято "за несколько дней".

Мишель напомнил, что процесс вступления в ЕС "основан на реформах" ("верховенство права, независимость правосудия, борьба с коррупцией, единый рынок, экономические реформы"), когда отвечал на вопрос, возможно ли предоставление Украине членства еще до проведения всех необходимых преобразований.

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Евгений Пилипенко
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евросоюз евроинтеграция членство заявка Шарль Мишель
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