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Европейский план Маршалла для Украины. Старт программы – сегодня, говорит Мишель

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2022, 07:57
Европейский план Маршалла для Украины. Старт программы – сегодня, говорит Мишель - Фото
Шарль Мишель (фото - ЕРА)

Донорская конференция, которая 5 мая состоится в Варшаве по инициативе Польши и Швеции, станет "отправной точной для некоего европейского плана Маршалла для Украины". Об этом заявил президент Евросовета Шарль Мишель в интервью Интерфакс-Украина.

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"Это именно то, что мы должны сделать, мы должны послать очень сильный сигнал, что будем поддерживать Украину настолько, насколько это возможно", – сказал еврочиновник.

Мишель сравнил нынешние события с событиями "прошлого столетия, когда дальновидные люди приняли решение инвестировать, чтобы восстановить европейский континент после Второй мировой войны".

"Дальновидные лидеры сегодня должны встать и дать сигнал, что мы будем мужественны, будем предельно тверды, чтобы поддержать Украину не только словом, не только речами – этого недостаточно. Нужны решения, нужны деньги, нам нужна сильная координация, нам нужна политическая воля", – заявил глава Евросовета.

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Мишель обозначил три приоритета такого плана:

→ гуманитарная поддержка;
→ ликвидность (бюджетная поддержка, гранты и кредиты);
→ восстановление страны.

По его словам, важно, что власти Украины "смогут в ближайшие дни и недели иметь деньги, необходимые им для достижения этих трех целей".

"Цель не в том, чтобы восстановить Украину прошлого. Цель – построить современную, процветающую, устремленную в будущее Украину", – подытожил Мишель.

Евгений Пилипенко
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