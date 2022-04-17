Украина заполнила опросник кандидата на вступление в Евросоюз – ОП

Украина заполнила специальную анкету-опросник для получения статуса кандидата на членство в Европейском Союзе. Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Опросник передала президенту Владимиру Зеленскому глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев 8 апреля. Президент обещал заполнить документ в течение недели.

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"Сегодня прошла неделя, и можем констатировать, что тот документ, который привезла госпожа Урсула, украинской стороной заполнен" – подтвердил Жовква.

По его словам, далее Еврокомиссия будет готовить соответствующую рекомендацию, выполняет ли Украина копенгагенские критерии членства.

"Без такой рекомендации никто нас в ЕС не примет", – объяснил Жовква. Он добавил, что такая рекомендация будет положительной.

Украина ожидает предоставления ей статуса страны-кандидата на членство в ЕС на заседании Европейского совета в июне.

"А дальше должны начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС", – сказал заместитель главы ОП.

8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Украины анкету-опросник для получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС.

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Роман Брыль

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