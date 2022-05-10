Шольц и Макрон хотят изменить некоторые правила принятия решений странами Евросоюза

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон хотят внести изменения в правила принятия решений в Европейском Союзе. Об этом сообщает Bloomberg по итогам пресс-конференции Шольца и Макрона.

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Два лидера заявили, что хотят укрепить Евросоюз, позволив блоку из 27 членов принимать больше политических решений квалифицированным большинством, а не единогласно, чтобы избежать политического тупика.

Как отмечается, Германия и Франция, которые являются членами-основателями Европейского Союза и двумя его крупнейшими экономиками, обсуждают возможные изменения в договорах ЕС, поскольку война в Украине ставит под угрозу оборону и энергетическую безопасность блока.

Шольц и Макрон стремятся сохранить процесс принятия решений в ЕС, даже если он рассматривает возможность принятия новых членов.

Два лидера договорились ускорить переговоры о членстве в ЕС с несколькими странами Западных Балкан после того, как переговоры о политических, судебных и финансовых реформах за последние годы пока не принесли большого прогресса.

Макрон сказал, что лидеры ЕС проведут специальный саммит со странами Западных Балкан незадолго до их официальной встречи в Брюсселе, запланированной на 23-24 июня.

Как сообщается, предложение Макрона обсудить новые правила ЕС на саммите в июне уже встречает сопротивление. Почти половина членов ЕС, включая Данию, Швецию и Польшу, заявили в совместном заявлении, что они против "преждевременного изменения договора" и подчеркнули, что сейчас не время для институциональных дискуссий.

Некоторые страны ЕС проявляют осторожность и не хотят слишком много обещать Украине, поскольку считают, что ЕС должен сначала завершить переговоры о вступлении со странами-кандидатами из своего списка, прежде чем добавлять новые.

Евросоюз не смог согласовать шестой пакет санкций против России из-за сопротивления некоторых стран-членов введению эмбарго на российскую нефть.

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Наталия Медведева

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