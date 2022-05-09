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Болгария хочет еще два года покупать российскую нефть. Грозится заблокировать эмбарго

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2022, 13:05
Болгария хочет еще два года покупать российскую нефть. Грозится заблокировать эмбарго - Фото
Фото: depositphotos.com

Болгария откажется поддержать эмбарго на импорт российской нефти, если не получит уступок от Европейского Союза. Об этом заявил болгарский вице-премьер Ассен Василев, передает издание Euractiv.      

"Наша позиция очень ясна. Если будут уступки для некоторых стран, мы тоже хотим получить уступки. Если нет, мы не поддержим санкции", – цитирует издание Василева. 

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Вице-премьер добавил, что, исходя из текущих переговоров, существует небольшая вероятность, что Болгария не пойдет на такой шаг и не заблокирует нефтяное эмбарго. 

Председатель комитета Национального собрания по энергетике Радослав Рибарски, заявил, что Болгария хочет двухлетней отсрочки, прежде чем присоединится к санкциям ЕС и откажется от импорта российской нефти. 

По словам властей, несмотря на просьбу об исключении из общего нефтяного эмбарго, стране не было предложено никаких уступок, официального ответа от Еврокомиссии пока нет. 

"Переговоры продолжаются. Болгарское правительство решило сделать все возможное чтобы избежать эмбарго", — сказал Рыбарски bTV. По его мнению, к Болгарии следует применить те же аргументы, что и к Венгрии и Словакии, получивших отсрочку на запрет покупки российской нефти. 

В болгарском Бургасе находится самый крупный на Балканах нефтеперерабатывающий завод, который принадлежит российскому Лукойлу. Компания является крупнейшим работодателем в регионе, и закрытие НПЗ вызовет социальные проблемы и рост цен на топливо. 

Болгария уже обратилась в Европейскую комиссию с просьбой разрешить ей отменить акцизы на электроэнергию и природный газ для защиты своей экономики. После прекращения Газпромом поставок газа в страну в конце апреля в Болгарии резко подорожала электроэнергия. 

Ожидается, что Европейская комиссия даст ответ Болгарии к концу текущей недели. 

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Роман Брыль
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