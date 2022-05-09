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Макрон: Вступление Украины в ЕС займет от нескольких лет до десятилетий

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2022, 17:30
Макрон: Вступление Украины в ЕС займет от нескольких лет до десятилетий - Фото
Макрон (Фото - EPA)

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил на конференции Евросоюза о будущем Европы в Страсбурге, что возможное получение Украиной статуса кандидата в члены ЕС не означает, что страна скоро вступит в союз.

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Он сказал, что Украине нужно дать определенную надежду прямо сейчас, когда страна воюет за свое существование.

Как выразился Макрон, Украина "борьбой и мужеством уже стала сердечным членом нашей Европы, семьи и союза".

"Но даже если мы завтра дадим им статус кандидата, мы все прекрасно понимаем, что процесс предоставления им возможности присоединиться займет несколько лет, а по правде говоря, несомненно, несколько десятилетий", – сказал он.

Поэтому, сказал Макрон, ЕС с "его уровнем интеграции и амбиций" якобы не может быть единственной организующей структурой в Европе.

Французский президент предложил создать "европейское политическое сообщество", в котором страны, не входящим в ЕС, в том числе Украина и Британия, присоединились бы к "европейскому ядру ценностей".

Новость дополняется...

Сегодня, 9 мая, глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила президенту Зеленскому, что в ЕС "постараются ответить на запрос Украины о кандидатстве в ЕС в начале лета". На Банковой считают, что Украина вступит в ЕС в ближайшие годы.

Читайте также: 66% европейцев поддерживают вступление Украины в ЕС. Больше всего – в Португалии

Евгений Пилипенко
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