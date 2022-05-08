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ЕС не смог согласовать шестой пакет санкций. Венгрия блокирует нефтяное эмбарго

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08.05.2022, 18:31
ЕС не смог согласовать шестой пакет санкций. Венгрия блокирует нефтяное эмбарго - Фото
Фото: EPA

Венгрия продолжает блокировать введение новых санкций Евросоюза против России, предусматривающих постепенный запрет на импорт нефти. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

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Переговоры о шестом пакете санкций, которые проходили на уровне послов, закончились в воскресенье без договоренностей. Для того, чтобы он вступил в силу, нужно согласие всех стран Евросоюза.

Нефтяное эмбарго должно стать ключевым элементом шестого пакета санкций. Ожидается, что поставки сырой нефти из России должны прекратиться в течение шести месяцев, а нефтепродуктов – до конца 2023 года.

Венгрии, сильно зависящей от российской нефти, предложили отсрочку от эмбарго до конца 2024 года. Также исключения из санкций предусмотрены для Словакии (до конца 2024 года) и Чехии (до июня 2024 года).

Однако такие уступки не убедили Венгрию отказаться от блокирования проекта нового пакета санкций. Президент страны Виктор Орбан заявлял, что Венгрия хочет вдвое большей отсрочки.

По информации Bloomberg, Греция и Кипр также пока не дали согласия на ограничение транспортировки нефти.

Переговоры возобновятся в ближайшие дни.

  • Начиная с февраля 2022 года, Евросоюз принял уже пять пакетов санкций против физических лиц, организаций, финансового сектора и энергетики России в ответ на ее агрессию против Украины. Последний из них – в начале апреля.
Андрей Водяный
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