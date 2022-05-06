Орбан не поддержал санкции против Кирилла. И назвал "ядерной бомбой" эмбарго на нефть

Премьер-министр Виктор Орбан не поддерживает нефтяное эмбарго РФ и санкции против российского патриарха Кирилла (Владимира Гундяева), который открыто поддерживает войну против Украины. Об этом он заявил в эфире госрадио, сообщает Bloomberg.

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Орбан заявил, что влияние эмбарго на нефть из РФ для экономики Венгрии будет равносильно эффекту "ядерной бомбы". Он хочет, чтобы для Венгрии было исключение – и она отказалась от российской нефти в течение пяти лет, а не года.

Он также утверждает, что для отказа Будапешта от российской нефти потребуются миллиарды долларов инвестиций и доступ к доле Венгрии в европейских фондах по борьбе с пандемией, которые сейчас заблокированы исполнительным органом ЕС из-за опасений по поводу взяточничества.

Кроме того, Орбан заявил, что не поддержит санкции против религиозных деятелей, в том числе против Кирилла.

При этом премьер Венгрии заверяет, что его конечная цель – не наложить вето на санкции с ЕС, а добиться "конструктивного сотрудничества", учитывающего интересы Венгрии.

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Марк Сировой

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