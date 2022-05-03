Папа римский: Патриарх Кирилл 20 минут обосновывал мне войну с картой в руках
Папа римский Франциск сообщил, что общался с патриархом Русской православной церкви Кириллом с целью повлиять на прекращение полномасштабного вторжения России в Украину, однако тот половину разговора "обосновывал" понтифику войну. Об этом глава католической церкви рассказал Corriere della Sera.
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Папа сообщил, что разговаривал с Кириллом около 40 минут посредством видеосвязи через Zoom.
"Первые 20 минут с картой в руках он читал мне обоснования войны. Я выслушал и сказал ему: я ничего в этом не понимаю. Брат, мы не государственные клирики, мы не можем использовать язык политики, но язык Иисуса", – сказал Франциск.
Он добавил, что в разговоре с главой РПЦ сказал – "патриарх не должен превращаться в путинского алтарника".
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Газета пишет, что в словах понтифика "звучали пессимистические нотки", когда он говорил о войне в Украине.
- 15 апреля 2022 года, спустя полтора месяца после начала вторжения РФ, в Риме прошло мероприятие с участием Франциска, где крест держали украинка и россиянка "как символ примирения народов".
- Несмотря на протесты против такого символизма в то время, когда Россия проводит геноцид украинского народа, Ватикан от сценария не отказался. Соратники понтифика заявили, что он "вне политики".
- 18 апреля командир морпехов из Мариуполя обратился к папе римскому: "Так выглядит ад на земле".
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