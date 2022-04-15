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Папа – не политик. Ватикан настаивает на "братском" крестном ходе с украиной и россиянкой

Цей матеріал також доступний українською
15.04.2022, 08:33
Папа – не политик. Ватикан настаивает на
Папа римский Франциск (фото - ЕРА)

Ватикан хочет провести крестный ход, в котором будут нести крест украинка и россиянка. Об этом сообщает Польское радио.

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Отмечается, что в страстную пятницу в римском Колизее пройдет традиционный крестный ход с участием папы Франциска. Ватикан решил, что крест должны нести украинка и россиянка – как символ "примирения народов".

Такую идею раскритиковали не только значительная часть прихожан украинской римско-католической и греко-католической церквей, но и глава УГКЦ архиепископ Святослав Шевчук.

"Мы не можем говорить о примирении, потому что они убивают нас. Для того чтобы в отношениях между людьми и народами было достигнуто идеальное состояние примирения – войну нужно прекратить. Второй шаг – это раскрытие и справедливое осуждение преступления, потому что нет мира без справедливости", – сказал Шевчук.

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Также посол Украины в Ватикане Андрей Юраш заявил, что украинские дипломаты разделяют обеспокоенность идеей этого крестного хода. По его словам, дипломаты пытаются разъяснить препятствия для этой инициативы и возможные последствия ее реализации.

Однако Ватикан не отреагировал на протесты, и крестный ход пройдет по плану, пишут журналисты. Близкий сотрудник папы езуит Антонио Спадаро объяснил, что Франциск "не является политиком".

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Марк Сировой
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Папа римский франциск Ватикан крестный ход
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