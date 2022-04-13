"Это разочаровывает". Украинский МИД отреагировал на слова Макрона о "братских народах"

Официальный Киев разочарован нежеланием президента Франции Эмманюэля Макрона признать геноцид украинцев и распространением им мифа россиян о "братских народах"

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Нежелание президента Франции Эмманюэля Макрона признать геноцид украинцев после всех откровенных заявлений российского руководства и преступных действий российских военных разочаровывает", – отметил он.

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Украина и Россия исторически близки по объективным причинам, но миф о двух братских народах России и Украины начал разрушаться после оккупации Крыма и агрессии на Донбассе в 2014 году, отмечает Николенко:

"Тогда российские "братья" якобы пришли защищать русскоязычное население. Но за восемь лет убили 14 000 украинцев. Этот миф окончательно разрушился, когда первые российские ракеты полетели на украинские города в феврале".

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По его словам, "братский" народ не убивает детей, не расстреливает гражданских, не насилует женщин, не калечит пожилых людей и не уничтожает дома другого "братского" народа.

"Сейчас нет ни моральных, ни реальных оснований вести разговоры о "братских" связях российского и украинского народов", – подчеркнул спикер украинского МИД.

Сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу отказался назвать действия России в Украине геноцидом, как это несколько раз назвал президент США Джо Байден:

"Я буду осторожен с такими терминами сегодня, потому что эти два народа (россияне и украинцы) – братья. Я хочу продолжать пытаться, насколько могу, остановить эту войну и возобновить мир. Я не уверен, что эскалация риторики служит этому делу", – объяснил он.

Уляна Букатюк

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