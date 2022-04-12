"Обида, переросшая в паранойю". Макрон сказал, что побудило Путина вторгнуться в Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что российского диктатора Владимира Путина побудила вторгнуться в Украину "обида, переросшая в паранойю", которая усугубилась изоляцией, связанной с пандемией COVD-19. Об этом Макрон сказал в интервью французскому изданию Le Point, сообщает Ouest France.

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Он сказал, что Путин на протяжении месяцев находился в Сочи и не общался ни с кем, кто имеет отличную от его собственной точку зрения.

По мнению французского президента, Путин не собирается останавливаться в своей агрессии против Украины, даже если "осознал, что Украина не собирается сдаваться".

В этом контексте Мариуполь "пожалуй, является точкой фиксации, потому что это символ Украины, которая ему отказывает", считает Макрон.

По его словам, Путин хочет провести "парад победы" 9 мая. В связи с этим Макрон не верит, что войну удастся остановить в ходе переговоров.

Президент Франции также объяснил свои многочисленные телефонные разговоры с российским диктатором. "Если он больше ни с кем не разговаривает, то мы не знаем, как далеко он сможет зайти... Когда вы входите в цикл насилия, самое сложное — это остановиться. Опасен переломный момент на пути к необратимому", – сказал он.

Вадим Ребрина

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