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Послание папы римского: говорил о Каине с Авелем и войне в Украине, "в которую ее втянули"

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2022, 07:34
Послание папы римского: говорил о Каине с Авелем и войне в Украине,
Папа римский Франциск (фото - ЕРА)

Папа римский Франциск по случаю католической Пасхи вчера, 17 апреля, произнес из лоджии базилики Святого Петра в Риме послание, где упомянул Украину и "войну, в которую ее втянули". Перевод его речи на украинский язык опубликовал ресурс новостей Ватикана.

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Понтифик посетовал, что между людьми "до сих пор нет духа Христа, а существует дух Каина, который смотрит на Авеля не как на брата, а как на соперника, и думает, как избавиться от него".

"Пусть наступит мир для многострадальной Украины, которая переживает тяжелейшее испытание насилием и разрушениями жестокой и безумной войны, в которую она была втянута. <...> Ношу в своем сердце все многочисленные украинские жертвы, миллионы беженцев и внутренне перемещенных лиц, разделенные семьи, пожилых, одинокие, разбитые жизни и города, стертые с лица земли", – произнес Франциск, ничего не сказав о том, кто делает это с Украиной.

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Он добавил, что "пусть будет избран мир, пусть прекратится игра мышцами, в то время как народ страдает".

"Пожалуйста, не привыкайте к войне! Пусть же ответственные за судьбу стран услышат вопль народа о мире", – призвал главой Католической церкви.

Помимо войны России против Украины понтифик перечислил еще несколько горячих точек на земном шаре, где в конфликтах и войнах страдают люди.

  • 15 апреля 2022 года, спустя полтора месяца после начала вторжения РФ, в Риме прошло мероприятие с участием Франциска, где крест держали украинка и россиянка "как символ примирения народов".
  • Несмотря на протесты против такого символизма в то время, когда Россия проводит геноцид украинского народа, Ватикан от сценария не отказался. Соратники понтифика заявили, что он "вне политики".

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Евгений Пилипенко
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война религия геополитика Ватикан Папа римский франциск пасха
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