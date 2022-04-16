Крестный ход в Колизее. Ватикан убрал из молитвы о мире тезис о "братских народах"

Святой Престол неожиданно изменил текст размышлений крестного шествия в Колизее по просьбе Украины. Об этом сообщил посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.

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15 апреля, в Страстную пятницу, в римском Колизее состоялось традиционное крестное шествие с участием папы Франциска. Ватикан заранее сообщил, что крест во время 13-го стояния (Иисуса снимают с креста) будут держать украинка и россиянка – как символ "примирения народов".

В Украине эту идею подвергли критике. "Мы не можем говорить о примирении, потому что они убивают нас", – заявил глава УГКЦ архиепископ Святослав Шевчук.

Несмотря на протесты Украины, Ватикан от своего замысла не отказался – крест действительно держали украинка и россиянка, работающие в итальянском хосписе.

Впрочем, смысловое наполнение изменилось.

"К аргументам украинской стороны (а официальное заявление и соответствующая нота посольства Украины при Святом Престоле была первой в ряду других подобных обращений) отнеслись в апостольской столице с вниманием: вместо запланированного пространного текста, в котором должен был звучать тезис и о "братских народах", было предложено помолиться в тишине", – объяснил Юраш.

По словам посла, это неординарное событие, и сам он не надеялся, что Ватикан изменит уже опубликованный во всех официальных источниках текст и содержание крестного шествия.

Андрей Водяный

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