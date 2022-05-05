ЕС найдет компромисс по нефтяному эмбарго: потребности Венгрии учтут – глава МИД Литвы

Поиск компромиссов в Евросоюзе по эмбарго на российскую нефть увенчается успехом, считает министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис: будут удовлетворены основные потребности Венгрии, и заодно сохранена единая санкционная политика ЕС. Об этом заявил в интервью LRT.

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По его словам, сейчас "создается впечатление, что одно государство может держать в заложниках всю санкционную политику [ЕС], это неправильно".

По мнению Ландсбергиса, по крайней мере частично нынешняя риторика и публичная политика Венгрии – это попытки "выбить" из партнеров по ЕС некие преференции.

Министр подчеркнул, что если шестой пакет санкций ЕС будет принят таким, каким его представили на рассмотрение на последней встрече послов, "это будет значительным шагом вперед – в первую очередь по нефти".

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Ландсбергис полагает, что если пробуксовку с консенсусом по нефтяному эмбарго преодолеют в скором времени, "это будет сигналом для России, что Европа окончательно отворачивается от российской нефти".

Он считает, что перелом в пользу отказа от энергоносителей из России в ЕС произошел, когда по этой теме изменилась позиция правительства Германии.

На вопрос об высказываниях главы МИД РФ Сергея Лаврова об Израиле и президенте Зеленском Ландсбергис отмахнулся и заявил, что это "бред", а "поиск адекватности [в таких заявлениях], наверное, уже невозможен и не нужен".

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Евгений Пилипенко

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