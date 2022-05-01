На переговорах Германия ясно высказалась за эмбарго на российскую нефть – Deutsche Welle

Германия "ясно" высказалась в поддержку эмбарго на российскую нефть на переговорах о введении шестого пакета санкций против страны-оккупанта РФ. Об этом от евродипломатов в Брюсселе узнали журналисты dpa, пишет Deutsche Welle.

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В агентстве отметили, что теперь введение Евросоюзом запрета на ввоз нефти из РФ "стало значительно вероятнее".

Таким образом, против нефтяного эмбарго на данный моменты выступают из всех стран ЕС только Венгрия, Австрия, Словакия, Испания, Италия и Греция.

Еврокомиссия "в ближайшие дни" представит проект шестого пакета санкций, добавили в dpa.

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Собеседники среди дипломатов отметили, что Словакия и Венгрия против скорого запрета на российскую нефть из-за чрезмерной зависимости их экономик от нее. Страны на юге Европы опасаются роста цен на энергию для потребителей после отказа от горючего из РФ, добавили источники.

DW отмечает, что прежнюю позицию Берлина поколебали "успехи в поиске альтернативных поставщиков топлива". В правительстве ФРГ в конце апреля заявили, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину зависимость Германии от российской нефти удалось снизить втрое – с 35% до 12%.

22 апреля 2022 года Bloomberg сообщил, что ЕС разрабатывает санкции против российской нефти в сотрудничестве с США, чтобы максимально сократить доходы Кремля, не приведя к экономическому кризису в Европе.

29 апреля Wall Street Journal сообщила, что ФРГ сняла вето с санкций против российской нефти. В тот же день New York Times написала, что ЕС на следующей неделе, "вероятно, введет поэтапное эмбарго на нефть РФ".

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Евгений Пилипенко

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