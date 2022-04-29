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ЕС на следующей неделе, вероятно, введет поэтапное эмбарго на нефть РФ – New York Times

Цей матеріал також доступний українською
29.04.2022, 21:20
ЕС на следующей неделе, вероятно, введет поэтапное эмбарго на нефть РФ – New York Times - Фото
Флаг Евросоюза (Фото: pixabay.com)

Страны Европейского союза, скорее всего, одобрят поэтапное эмбарго на российскую нефть уже на следующей неделе. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на участвующих в процессе официальных лиц, которые говорили на условиях анонимности.

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Представители членов ЕС встретятся в среду и, вероятно, сформулируют свое окончательное решение к концу недели.

Пакет также будет включать санкции против крупнейшего российского Сбербанка и дополнительные меры против высокопоставленных россиян.

Как отмечает издание, нефтяное эмбарго станет самым важным новым шагом в шестом пакете санкций ЕС после вторжения России в Украину.

Эмбарго повлияет скорее на российскую нефть, транспортируемую танкерами, чем на нефть, поступающую по трубопроводу, что может занять несколько месяцев. Однако в обоих случаях блок, вероятно, позволит своим членам расторгнуть существующие контракты с российскими нефтяными компаниями, как это было в случае запрета на уголь, когда на полное введение эмбарго было отведено четыре месяца.

  • Сегодня Wall Street Journal сообщила, что Германия, из-за позиции которой Европейский Союз до сих пор не ввел санкции против российской нефти, больше не будет блокировать их.
Вадим Ребрина
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Россия санкции ЕС нефть эмбарго
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