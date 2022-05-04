Зеленский: Россия пойдет дальше, и теплые отношения с Венгрией перейдут в "очень горячие"
Несмотря на нынешние "теплые" отношения Венгрии и России, последняя не отказывается от "мечты" вернуть зоны влияния времен СССР, и будущее стран, которые сейчас поддерживают подобные отношения с государством-оккупантом, под угрозой. Об этом на саммите совета директоров The Wall Street Journal заявил президент Владимир Зеленский.
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Глава государства выразил убеждение, что россияне, если их не остановить сейчас, "не остановятся и пойдут дальше: Польша, страны Балтии – Латвия, Литва, Эстония".
"Будет и Венгрия, которая сегодня показывает теплые отношения с РФ. Они просто не понимают, что теплые отношения перейдут в "очень горячие" – и будут сожжены", – спрогнозировал Зеленский.
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Он отметил, что "так у нас было" и что "этот наш сосед был нашим лучшим товарищем и соседом; у нас общие семьи, мы общаемся на русском языке, у нас было очень много общего".
"Сегодня в Украине вы не найдете людей, которые скажут: "У нас есть что-то общее". <...> Отношение ко всему российскому очень плохое. Ненавистное. Они сами разрушили все эти отношения. Потому, продолжу мысль, – они пойдут дальше. И те, кто сегодня говорит, что "у нас прекрасные отношения", или скрывают это и говорят, что "нет, это лишь экономические отношения" (вы помните историю о Северном потоке–2), – никто не ощущает реальность", – сказал президент.
- 2 мая 2022 года секретарь СНБО Данилов бездоказательно заявил, что российский диктатор Путин якобы предупредил Венгрию о нападении на Украину, и Будапешт "считал, что сможет забрать часть своей территории".
- Премьер Венгрии Орбан известен теплыми отношениями с Путиным. Несмотря на то что он подписался под санкциями ЕС против РФ, Орбан отказывается не только поставлять Украине оружие для обороны от вторжения, но и пропускать его по венгерской территории.
- Ранее Зеленский говорил, что Орбан "может продолжать заигрывать с Россией, но долго это не будет".
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