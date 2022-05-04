UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский: Россия пойдет дальше, и теплые отношения с Венгрией перейдут в "очень горячие"

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2022, 12:17
Зеленский: Россия пойдет дальше, и теплые отношения с Венгрией перейдут в
Владимир Зеленский (скриншот)

Несмотря на нынешние "теплые" отношения Венгрии и России, последняя не отказывается от "мечты" вернуть зоны влияния времен СССР, и будущее стран, которые сейчас поддерживают подобные отношения с государством-оккупантом, под угрозой. Об этом на саммите совета директоров The Wall Street Journal заявил президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Глава государства выразил убеждение, что россияне, если их не остановить сейчас, "не остановятся и пойдут дальше: Польша, страны Балтии – Латвия, Литва, Эстония".

"Будет и Венгрия, которая сегодня показывает теплые отношения с РФ. Они просто не понимают, что теплые отношения перейдут в "очень горячие" – и будут сожжены", – спрогнозировал Зеленский.

Читайте также: Папа римский о войне: Орбан сказал мне, что по плану россиян до 9 мая все будет кончено

Он отметил, что "так у нас было" и что "этот наш сосед был нашим лучшим товарищем и соседом; у нас общие семьи, мы общаемся на русском языке, у нас было очень много общего".

"Сегодня в Украине вы не найдете людей, которые скажут: "У нас есть что-то общее". <...> Отношение ко всему российскому очень плохое. Ненавистное. Они сами разрушили все эти отношения. Потому, продолжу мысль, – они пойдут дальше. И те, кто сегодня говорит, что "у нас прекрасные отношения", или скрывают это и говорят, что "нет, это лишь экономические отношения" (вы помните историю о Северном потоке–2), – никто не ощущает реальность", – сказал президент.

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский война геополитика Венгрия ось зла
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 