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Данилов: Венгрия знала о нападении РФ на Украину и "хотела забрать часть своей территории"

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2022, 23:44
Данилов: Венгрия знала о нападении РФ на Украину и
Алексей Данилов (скриншот видео Свобода слова на ICTV)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российский диктатор Владимир Путин предупредил Венгрию о нападении на Украину, и Будапешт считал, что "сможет забрать часть своей территории". Об этом Данилов сказал в эфире телемарафона.

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По его словам, Венгрия "была предупреждена заранее Путиным о том, что будут нападения на нашу страну".

"Вы видели ее позицию. Но она почему-то считала, что сможет забрать часть своей территории. Этого не будет никогда. Победа будет обязательно за нами. А эта страна, которая так себя вела... Ну, посмотрим еще, какие последствия будут по итогам этой войны для этой страны", – сказал Данилов.

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Вадим Ребрина
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Россия Венгрия Алексей Данилов
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