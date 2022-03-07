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Венгрия указом запретила поставлять Украине оружие через свою территорию

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2022, 18:05
Венгрия указом запретила поставлять Украине оружие через свою территорию - Фото
Виктор Орбан (Фото – Olivier Matthys, EPA)

В Венгрии издан указ о запрете поставок оружия Украине через ее территорию. Об этом сегодня сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан после заседания ведомства по нацбезопасности.

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"Идет 12 день войны. Мы оценили ситуацию. Издан указ, в котором четко сказано, что оружие нельзя перевозить с территории Венгрии на территорию Украины", – сказал он.

Орбан также заявил, что военные действия "все ближе и ближе к венгерской границе". Это означает, что число беженцев будет увеличиваться: "Мы должны быть готовы обеспечивать все больше людей".

  • Ранее Орбан заявлял, что для Венгрии крайне важно остаться вне войны России в Украине: "Мы подтвердили решение Венгрии не отправлять в Украину ни войска, ни оружия. Мы также подтвердили, что Венгрия не разрешит транзит оружия в Украину".
  • 1 марта Венгрия поддержала инициативу восьми лидеров Евросоюза начать переговоры с Украиной о членстве в ЕС.

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Валерия Кондратова
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Венгрия виктор орбан война с россией
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