Папа римский о войне: Орбан сказал мне, что по плану россиян до 9 мая все будет кончено

Венгерский премьер Виктор Орбан якобы рассказал папе римскому Франциску во время их встречи 21 апреля, что у властей страны-оккупанта России есть планы закончить войну против Украины до 9 мая. Об этом глава католической церкви рассказал Corriere della Sera.

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"Орбан, когда я встретился с ним, сказал мне, что по плану россиян до 9 мая все будет кончено", – рассказал понтифик.

Франциск, который ратует за прекращение войны, добавил, что "надеюсь, это так..."

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"Потому что сейчас это не просто Донбасс – это и Крым, и Одесса, и отнимают у Украины черноморские порты. Я настроен пессимистично, но мы должны сделать все возможное, чтобы остановить войну", – подытожил папа римский.

Он также посетовал, что "для мира не хватает воли".

Вчера, 2 мая, секретарь СНБО Данилов заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы предупредил Венгрию о нападении на Украину, и Будапешт "считал, что сможет забрать часть своей территории". Чиновник не привел доказательств такой информации. Реакции властей Венгрии пока нет.

Орбан известен теплыми отношениями с Путиным. Несмотря на то, что он подписался под санкциями ЕС против РФ, Орбан отказывается не только поставлять Украине оружие для обороны от вторжения, но и пропускать его по венгерской территории.

Президент Зеленский завил, что Орбан "может продолжать заигрывать с Россией, но долго это не будет".

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Евгений Пилипенко

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