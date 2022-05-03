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Папа римский о войне: Орбан сказал мне, что по плану россиян до 9 мая все будет кончено

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2022, 11:20
Папа римский о войне: Орбан сказал мне, что по плану россиян до 9 мая все будет кончено - Фото
Виктор Орбан (фото - ЕРА)

Венгерский премьер Виктор Орбан якобы рассказал папе римскому Франциску во время их встречи 21 апреля, что у властей страны-оккупанта России есть планы закончить войну против Украины до 9 мая. Об этом глава католической церкви рассказал Corriere della Sera.

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"Орбан, когда я встретился с ним, сказал мне, что по плану россиян до 9 мая все будет кончено", – рассказал понтифик. 

Франциск, который ратует за прекращение войны, добавил, что "надеюсь, это так..."

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"Потому что сейчас это не просто Донбасс – это и Крым, и Одесса, и отнимают у Украины черноморские порты. Я настроен пессимистично, но мы должны сделать все возможное, чтобы остановить войну", – подытожил папа римский.

Он также посетовал, что "для мира не хватает воли".

Вчера, 2 мая, секретарь СНБО Данилов заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы предупредил Венгрию о нападении на Украину, и Будапешт "считал, что сможет забрать часть своей территории". Чиновник не привел доказательств такой информации. Реакции властей Венгрии пока нет.

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Евгений Пилипенко
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