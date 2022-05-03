UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Глава МИД Венгрии: Нам все равно, что о нас думают, у нас нет альтернативы для нефти из РФ

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2022, 13:04
Глава МИД Венгрии: Нам все равно, что о нас думают, у нас нет альтернативы для нефти из РФ - Фото
Петер Сийярто (Фото - EPA)

Венгрия крайне зависима от сырой нефти из России, и не будет рассматривать возможность отказа от ее получения по газопроводу "Дружба". Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время визита в Казахстан, сообщает PAP.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Нам все равно, что думают об этом на Востоке и на Западе. Это вопрос энергетической безопасности, сейчас без российской нефти поддерживать экономику (Венгрии) невозможно", – сказал Сийярто.  

2 мая правительство Венгрии заявило, что не поддержит эмбарго на импорт российской нефти, которое Евросоюз планирует включить в шестой пакет санкций против России.

  • 19 апреля 2022 года Сийярто обосновал отказ Венгрии от оказания военной помощи Украине утверждениями россиян, что они все равно якобы уничтожают склады с поставленным оружием. Он также заявил, что "венгерский народ не должен платить за эту войну, поэтому мы не поддержим введение санкций относительно поставок газа и нефти".
  • 28 апреля Сийярто подтвердил, что Венгрия готова использовать предложенную Москвой схему платежей для оплаты российских нефти и газа. 
Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Венгрия санкции евросоюза Петер Сийярто российская нефть
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 