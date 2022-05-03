Глава МИД Венгрии: Нам все равно, что о нас думают, у нас нет альтернативы для нефти из РФ

Венгрия крайне зависима от сырой нефти из России, и не будет рассматривать возможность отказа от ее получения по газопроводу "Дружба". Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время визита в Казахстан, сообщает PAP.

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"Нам все равно, что думают об этом на Востоке и на Западе. Это вопрос энергетической безопасности, сейчас без российской нефти поддерживать экономику (Венгрии) невозможно", – сказал Сийярто.

2 мая правительство Венгрии заявило, что не поддержит эмбарго на импорт российской нефти, которое Евросоюз планирует включить в шестой пакет санкций против России.

19 апреля 2022 года Сийярто обосновал отказ Венгрии от оказания военной помощи Украине утверждениями россиян, что они все равно якобы уничтожают склады с поставленным оружием. Он также заявил, что "венгерский народ не должен платить за эту войну, поэтому мы не поддержим введение санкций относительно поставок газа и нефти".

28 апреля Сийярто подтвердил, что Венгрия готова использовать предложенную Москвой схему платежей для оплаты российских нефти и газа.

Сергей Бережной

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