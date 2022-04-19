UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Венгрия и оружие Украине. Сийярто прибег к пропаганде РФ для оправдания позиции Будапешта

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2022, 15:33
Венгрия и оружие Украине. Сийярто прибег к пропаганде РФ для оправдания позиции Будапешта - Фото
Петер Сийярто (Фото: Malton Dibra/ЕРА)

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто повторил российскую пропаганду, оправдывая решение официального Будапешта не поставлять Украине оружие для обороны против вторжения РФ и запретить его перевозку по территории Венгрии. Заявление он сделал на совместном с главой МИД Турции брифинге в Анкаре.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Сийярто, "самым важным аспектом для нас является безопасность Венгрии".

"Мы сделаем все возможное, чтобы Венгрия не скатилась к войне. <...> Поэтому мы до сих пор не поставляем оружие в Украину и не разрешаем поставки оружия напрямую в Украину через Венгрию", – повторил он позицию властей страны.

По словам главы МИД Венгрии, правильность этого решения правительства якобы "подтверждалась несколько раз", и в последний раз недавно, когда "под Львовом были уничтожены переданные Украине партии оружия".

"Мы не хотим, чтобы то же самое произошло рядом с Венгрией, или с районами проживания венгров, или на Закарпатье. Если бы мы пропустили поставки оружия через Венгрию или, не дай Бог, сами давали оружие, мы рисковали бы получить подобные инциденты в населенных венграми районах или вблизи венгерско-украинской границы", – сказал он.

Таким образом он повторил военную пропаганду Минобороны РФ, что 18 апреля россияне ракетными ударами якобы уничтожили склады с западным оружием под Львовом.

Читайте также: Венгрия могла тайно передавать Украине оружие через другие страны – NYT

Минобороны США в ответ на такие заявления из Москвы сообщило, что у них нет информации, что какая-либо из поставленных ВСУ партий военной помощи была уничтожена такими ударами.

Во Львовской ОВА сообщили, что утром 18 апреля было четыре удара: три – по объекту военной инфраструктуры, и один – по шиномонтажу. На последнем погибли мирные люди.

На том же брифинге Сийярто выступил против санкций на нефть и газ из России. 

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции война оружие фейк пропаганда вооружения Петер Сийярто военная помощь ось зла Венргия
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 