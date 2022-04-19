Венгрия и оружие Украине. Сийярто прибег к пропаганде РФ для оправдания позиции Будапешта

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто повторил российскую пропаганду, оправдывая решение официального Будапешта не поставлять Украине оружие для обороны против вторжения РФ и запретить его перевозку по территории Венгрии. Заявление он сделал на совместном с главой МИД Турции брифинге в Анкаре.

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По словам Сийярто, "самым важным аспектом для нас является безопасность Венгрии".

"Мы сделаем все возможное, чтобы Венгрия не скатилась к войне. <...> Поэтому мы до сих пор не поставляем оружие в Украину и не разрешаем поставки оружия напрямую в Украину через Венгрию", – повторил он позицию властей страны.

По словам главы МИД Венгрии, правильность этого решения правительства якобы "подтверждалась несколько раз", и в последний раз недавно, когда "под Львовом были уничтожены переданные Украине партии оружия".

"Мы не хотим, чтобы то же самое произошло рядом с Венгрией, или с районами проживания венгров, или на Закарпатье. Если бы мы пропустили поставки оружия через Венгрию или, не дай Бог, сами давали оружие, мы рисковали бы получить подобные инциденты в населенных венграми районах или вблизи венгерско-украинской границы", – сказал он.

Таким образом он повторил военную пропаганду Минобороны РФ, что 18 апреля россияне ракетными ударами якобы уничтожили склады с западным оружием под Львовом.

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Минобороны США в ответ на такие заявления из Москвы сообщило, что у них нет информации, что какая-либо из поставленных ВСУ партий военной помощи была уничтожена такими ударами.

Во Львовской ОВА сообщили, что утром 18 апреля было четыре удара: три – по объекту военной инфраструктуры, и один – по шиномонтажу. На последнем погибли мирные люди.

На том же брифинге Сийярто выступил против санкций на нефть и газ из России.

Евгений Пилипенко

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