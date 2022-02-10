Глава МИД Венгрии назвал "провалом" санкции против России и призвал к диалогу с РФ
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал "провалом" введенные санкции против России и заявил, что новые санкции должны применяться "только если что-то случится", а для избежания "худшего сценария" нужно "вкладываться в дипломатию и диалог". Об этом он сказал в интервью Euronews.
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"Санкции могут или должны применяться только в том случае, если что-то случится. Это первое. Во-вторых, когда речь идет о санкциях, очевидно, что эти санкции не работают", – заявил глава МИД.
Он сказал, что Венгрия не хотела нарушать европейское единство и никогда не накладывала вето на санкции против РФ, соглашаясь с этими решениями и не блокируя их.
"Но посмотрите сами на эти санкции – это же провал. Они не работают. Они неудачны", – заявил министр.
По его словам, если посмотреть на объем торговли между крупными западноевропейскими странами, включая Францию с РФ, можно увидеть "серьёзные цифры". Также, по его словам, увеличился объем торговли между Германией и Россией после введения санкций.
"Моя позиция такова: если мы говорим о дальнейших санкциях, то совершенно необходимо провести честный анализ последствий введенных санкций", – отметил министр.
Сийярто считает, что для избежания "худшего сценария" нужно вкладываться в дипломатию и диалог. "Вот почему мы призываем, просим РФ и наших западных союзников, большие страны, сильные страны не терять надежды на мирное урегулирование", – добавил глава МИД.
- Президент Владимир Зеленский неоднократно настаивал: санкции должны вводиться до возможной новой волны агрессии РФ, а не после. В Госдепе США заявили, что если санкции ввести сейчас, то будет утрачен "сдерживающий эффект".
- 27 января Сийярто заявил, что если в Украине "не изменится отношение к правам нацменьшинств", то Венгрия может ограничить ее поддержку, причем даже в случае нового вторжения России. В МИД Украины сообщили, что нет оснований для таких обвинений, и призвали Будапешт не нагнетать и разблокировать путь Украины в НАТО.
- 1 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в Москву. Лидер РФ Владимир Путин заверил его, что в 2022 году проблемы с газом будут у многих в Европе, кроме Венгрии. Депутаты Европарламента подвергли критике Орбана из-за встречи с Путиным.
- Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что санкции ЕС уже согласованы.
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