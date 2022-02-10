Глава МИД Венгрии назвал "провалом" санкции против России и призвал к диалогу с РФ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал "провалом" введенные санкции против России и заявил, что новые санкции должны применяться "только если что-то случится", а для избежания "худшего сценария" нужно "вкладываться в дипломатию и диалог". Об этом он сказал в интервью Euronews.

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"Санкции могут или должны применяться только в том случае, если что-то случится. Это первое. Во-вторых, когда речь идет о санкциях, очевидно, что эти санкции не работают", – заявил глава МИД.

Он сказал, что Венгрия не хотела нарушать европейское единство и никогда не накладывала вето на санкции против РФ, соглашаясь с этими решениями и не блокируя их.

"Но посмотрите сами на эти санкции – это же провал. Они не работают. Они неудачны", – заявил министр.

По его словам, если посмотреть на объем торговли между крупными западноевропейскими странами, включая Францию с РФ, можно увидеть "серьёзные цифры". Также, по его словам, увеличился объем торговли между Германией и Россией после введения санкций.

"Моя позиция такова: если мы говорим о дальнейших санкциях, то совершенно необходимо провести честный анализ последствий введенных санкций", – отметил министр.

Сийярто считает, что для избежания "худшего сценария" нужно вкладываться в дипломатию и диалог. "Вот почему мы призываем, просим РФ и наших западных союзников, большие страны, сильные страны не терять надежды на мирное урегулирование", – добавил глава МИД.

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Оксана Житнюк

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