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У Кулебы призвали Венгрию не нагнетать о Закарпатье и перестать блокировать путь в НАТО

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28.01.2022, 13:35
У Кулебы призвали Венгрию не нагнетать о Закарпатье и перестать блокировать путь в НАТО - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба правительства Венгрии

Министерство иностранных дел отреагировало на очередное заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто о "проблемах" венгерского нацменьшинства в Украине. У Дмитрия Кулебы сообщили LIGA.net, что нет оснований для таких обвинений, и призвали Будапешт не нагнетать и разблокировать путь Украины в НАТО на фоне угрозы нового вторжения России.

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Сийярто заявил, что если в Украине "не изменится отношение к правам нацменьшинств", то Венгрия может ограничить ее поддержку, причем даже в случае нового вторжения России.

"В настоящее время нет никаких оснований обвинять Украину в нарушении прав национальных меньшинств, а тем более блокировать сотрудничество нашего государства с НАТО, особенно на фоне агрессивных действий России", – сказано в заявлении украинского МИД.

В министерстве подчеркнули, что заявления Сийярто – это "надуманные и политизированные суждения". По информации ведомства, в Украине нет угрозы для национальной самобытности нацменьшинств, ценится этническое и национальное разнообразие общества.

Уточняется, что "в последние годы украинские власти демонстрируют максимальную открытость к диалогу в вопросе национальных сообществ, в частности венгерского, через откровенный и конструктивный диалог с Венгрией на разных уровнях".

В МИД напомнили, что в феврале 2021 года была создана украино-венгерская рабочая группа по вопросам образования – "она эффективно работает", отметили у Кулебы.

В ведомстве подчеркнули важность сотрудничества стран, ведь "без безопасности в Украине не будет безопасности ни в Венгрии, ни в Европе в целом".

  • 25 апреля 2019 года Рада приняла  закон №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В Венгрии заявляли, что закон ограничивает права национальных меньшинств и обещали блокировать путь Украины в НАТО.
  • В ноябре 2021 года Кулеба утверждал, что Венгрия вернется к "громкой поддержке Украины в НАТО" после преодоления спорных вопросов. 
  • Почти половина украинцев оценивают помощь Венгрии национальным меньшинствам в Закарпатской области как угрозу вероятной аннексии региона – результаты опроса.

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Яна Катасонова
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МИД нато Венгрия нацменьшинства Петер Сийярто
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