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08.05.2019, 17:59

Украина - Венгрии: Языковой закон не ущемляет права нацменьшин

Украина - Венгрии: Языковой закон не ущемляет права нацменьшин - Фото
Екатерина Зеленко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спикер МИД сообщила, что Украина открыта к диалогу

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Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сиярто заверил, что принятый закон о государственном языке не ограничивает права национальных меньшинств. Об этом сообщила спикер МИД Екатерина Зеленко сегодня, 8 мая, во время брифинга в Киеве. 

"Украинский дипломат проинформировал Петера Сиярто об основных положениях нового закона, заверил, что этот закон не ограничивает использование языка нацменьшинств, а наоборот, гарантирует права нацменьшинств на использование языка соответствующих нацменьшинств и коренных народов", - заявила Зеленко. 

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Также спикер сообщила, что Украина готова сотрудничать с Венгрией и открыта к диалогу. 

25 апреля Рада приняла исторически важный закон №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. За него проголосовали 278 депутатов. Украинский будет обязателен в органах власти и других публичных сферах. Действие закона не распространяется на сферу личного общения и религиозные обряды. Глава парламента Андрей Парубий подпишет закон 14 мая.

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Теги: языковой закон, МИД, Венгрия
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