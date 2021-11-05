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Кулеба: С Венгрией есть недопонимания, но она "громко" поддержит Украину в НАТО

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2021, 16:32
Кулеба: С Венгрией есть недопонимания, но она
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия вернется к "громкой поддержке Украины в НАТО" после преодоления спорных вопросов. Об этом он сказал во время форума Re:Open Zakarpattia.

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Кулеба в разговоре с ведущей назвал "дипломатической шпилькой" тот факт, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто на Варшавском форуме по вопросам безопасности не упомянул о перспективах Украины в НАТО, но сказал про такую возможность для Грузии.  

Глава МИД добавил, что ситуация изменится, "учитывая историю двусторонних отношений с Венгрией", а членство Украины в НАТО и ЕС соответствует интересам Венгрии.

"У меня нет сомнений, что после того, как мы с Венгрией преодолеем те недопонимания, которые у нас есть, она энергично вернется к громкой поддержке Украины в НАТО", – сказал Кулеба.

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Елизавета Кумбер
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МИД нато Венгрия дмитрий кулеба
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