Кулеба: С Венгрией есть недопонимания, но она "громко" поддержит Украину в НАТО
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия вернется к "громкой поддержке Украины в НАТО" после преодоления спорных вопросов. Об этом он сказал во время форума Re:Open Zakarpattia.
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Кулеба в разговоре с ведущей назвал "дипломатической шпилькой" тот факт, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто на Варшавском форуме по вопросам безопасности не упомянул о перспективах Украины в НАТО, но сказал про такую возможность для Грузии.
Глава МИД добавил, что ситуация изменится, "учитывая историю двусторонних отношений с Венгрией", а членство Украины в НАТО и ЕС соответствует интересам Венгрии.
"У меня нет сомнений, что после того, как мы с Венгрией преодолеем те недопонимания, которые у нас есть, она энергично вернется к громкой поддержке Украины в НАТО", – сказал Кулеба.
- Будапешт много раз угрожал блокировать вступление Украины в НАТО.
- 25 апреля 2019 года Сийярто заявлял, что принятый Верховной Радой закон об украинском языке неприемлем и нарушает права венгерского сообщества в Украине. 5 декабря он заявил на саммите НАТО в Лондоне, что Венгрия намерена блокировать вступление Украины в НАТО, пока не будет изменен этот закон.
- С 1 октября 2021 года вступил в силу контракт между Венгрией и Россией на транспортировку газа в обход Украины через Турецкий поток. МИД Украины раскритиковал сделку Венгрии и Газпрома. 28 сентября МИД Венгрии вызвал посла Украины. В ответ МИД Украины зеркально вызвало посла Венгрии в Украине.
- По словам Кулебы, Украина конструктивно настроена в отношениях с Венгрией, но готова "жестко и решительно вытолкать" Будапешт за красную линию, если он ее пересечет.
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