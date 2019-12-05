Саммит НАТО. Венгрия просит "вернуть права" венграм Закарпатья

Петер Сийярто (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Венгрия намерена блокировать вступление Украины в НАТО, пока не будет изменен закон о языках. Об этом на саммите НАТО в Лондоне сообщил министр иностранных де Венгрии Петер Сийярто, передает Reuters.

Будапешт считает, что языковой закон ограничил доступ меньшинств к образованию на их родных языках.

"Мы просим предоставить не дополнительные прав венграм на Закарпатье, а только те права, которые у них были ранее", - заявил он.

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По словам Сийярто, Венгрия открыта для консультаций с Украиной по этому вопросу.

28 ноября посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто заявил, что Венгрия продолжит блокировать работу совета Украина-НАТО.

2 декабря МИД вручил ноту Ийдярто в связи с его заявлениями.

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