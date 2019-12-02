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МИД вызвал посла Венгрии из-за заявлений о венгерской автономии

МИД вызвал посла Венгрии из-за заявлений о венгерской автономии - Фото
Иштван Ийдярто (Фото - скриншот извидео UATV Russian - Youtube)
02.12.2019, 21:18

В МИД Иштвану Ийдярто вручили ноту протеста

МИД вызвал посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто в связи с его недавними высказываниями об автономии венгерского национального меньшинства в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Послу было сказано о неприемлемости его заявлений об автономии венгерского национального меньшинства в Украине и блокировке венгерской стороной деятельности Комиссии Украина - НАТО.

В МИД Ийдярто вручили ноту протеста.

В ходе беседы было дополнительно отмечено, что закон об образовании не нарушает права украинцев венгерского происхождения, а наоборот дает им возможности лучшей самореализации в Украине, что было подтверждено Венецианской комиссией.

1 декабря в интервью Главкому Ийдярто заявил, что изучать украинский язык лично ему "очень сложно, потому что есть путаница с русским".

Также он сказал, что Венгрия продолжит блокировать работу совета Украина-НАТО, поскольку считает принятый закон об образовании нарушающим права человека.

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МИД нато Венгрия Иштван Ийдярто
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